Freizeitangebote in Witzhelden und Leichlingen Politik am Zuge: So soll es mit den Spielplätzen weitergehen

Zustand und Ausstattung der Spielplätze in der Blütenstadt und im Höhendorf liefern immer wieder Stoff für Diskussionen – nicht nur unter Eltern, sondern mittlerweile auch in Politik und Verwaltung. In den vergangenen Jahren hat es mindestens zwölf Anträge, Anfragen und Vorschläge gegeben, wo und mit welcher Ausstattung Freizeitflächen geschaffen werden sollen. Darunter die Wünsche nach Jugendflächen Am Hammer und in Witzhelden, nach einem Pumptrack am Wallgraben, alternativ in Witzhelden am Parkplatz Neuenhof, einer neuen Skateanlage am Jugendzentrum, einem Beach-Volleyballfeld am Freibad, einem Trimm-Dich-Pfad, einem Fußballkäfig in der Balker Aue oder „Auf dem Wiedenhof“ in Witzhelden, Calisthenics ebenfalls im Höhendorf oder einfach nur nach der Beschattung der Matschanlage auf der Postwiese: Die Liste ist lang. Die Verwaltung hat nun alle Vorschläge zusammengeführt, teilweise mit Kommentaren zur Umsetzbarkeit versehen und die Vorlage an die Politik zurückgegeben. Die soll möglichst zügig entscheiden, was ihr wichtig ist und der Verwaltung die Entwicklungsrichtung für das Spielplatz- und Freizeitflächenangebot in Leichlingen vorgeben. Ganz so, wie es schon die BWL bei ihrer Forderung nach einer „Spielflächenleitplanung“ formuliert hatte.