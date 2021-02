Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastrukturausschuss Leichlingen tagt : Klimakonzept auch für Erweiterung der Schule Uferstraße

Die Grundschule Uferstraße soll unter anderem einen Erweiterungsbau erhalten. Auch der soll klimaneutral gebaut werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Ums Klima, dessen Schutz und mit welcher Priorität er bei künftigen Hoch- und Tiefbauten umgesetzt wird, ging es am Donnerstag im Infrastruktur-, Mobilitäts- und Betriebsausschuss (IMB). Sowohl die neue Sporthalle in der Balker Aue als auch die neue Kindertagesstätte und die Erweiterung der Grundschule an der Uferstraße sollen klimaneutral gebaut werden.