Ehemaliges Café Strieker Pläne für viergeschossigen Neubau an der Neukirchener Straße

Seit etlichen Monaten wird darüber spekuliert, was mit dem Gebäude an der Neukirchener Straße 8 passiert, in dem früher das Café Strieker ein beliebter Treffpunkt für viele Menschen in der Blütenstadt war. Nach Informationen der Rheinischen Post präsentiert der Leichlinger Investor seine Pläne offenbar aktuell der Politik, um möglichst schon nach einem Ratsbeschluss im Juni sein Vorhaben weiter vorantreiben zu können. Auf mehrfache RP-Anfrage wollte er sich selbst nicht dazu äußern.