Fachmann aus Leichlingen Pilzbauer Marseille holt zwölf Medaillen auf der Buga 2023

Ein Film zur gesamten Produktion von Kulturpilzen wird die Ausstellung abrunden. Weil Pilze nicht nur spannend zum Anschauen, sondern auch Lust auf Gaumenfreuden machen, gibt es Kochtermine an den Wochenenden. An sechs Terminen werden die Mitgliedsbetriebe zeigen, was die deutschen Kulturpilze in der Küche und auf dem Teller hergeben. „Wer sein Wissen zu Pilzen noch weiter vertiefen will, kann außerdem den Vorträgen von Pilzbotschafter Peter Marseille lauschen, der wieder traditionell zu den vielen verschiedenen Eigenschaften von Champignon, Kräuterseitling und Co. referiert“, machen die Pilzbauern auf Marseilles Einsatz aufmerksam.