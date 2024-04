Vorsorge in Leichlingen Pflegeberaterin kommt auch nach Hause

Was tun, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird? Wie kann ich möglichst lange in meinem vertrauten Zuhause wohnen bleiben? Wie beantragt man einen Pflegegrad? Bei solchen und anderen Fragen hilft seit vergangenem August die Pflegeberatung des Rheinisch-Bergischen Kreises. Aber dazu muss man nicht nach Bergisch Gladbach fahren. Pflegeberaterin Vivien Schaffrinna ist fünf Tage die Woche vor Ort in Leichlingen und bietet ihre Dienste im Quartiersbüro, per Telefon oder bei den Kunden vor Ort an.