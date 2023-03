Besuch in der Hasensprungmühle in Leichlingen In der Pflege-Akademie lernen Azubis an Puppen

Interessante Berufe kennenlernen, mit Ausbildern reden und das passende Praktikum oder den richtigen Studiengang finden: Am 24. Mai haben Schüler die Gelegenheit, auf der Berufsorientierungsbörse (Bob) in Langenfeld in die Berufswelt zu schnuppern. Im Vorfeld besuchte jetzt der Bob-Initiator Hans-Dieter Clauser mit Bürgermeister Frank Steffes und der neuen Leichlinger Wirtschaftsförderin Rabea Kreikenbaum die Evangelische Pflegeakademie Hasensprungmühle.