Tomate gegen Gurke in Leichlingen Pflanzentauschbörse im Blütenstadtgarten

Es grünt und blüht in diesem Jahr besonders früh, in den Gärten ist Anfang April viel zu tun. Wer mal Neues pflanzen will oder von seinem „Grünzeug““ zu viel im Garten hat, dem sei die Pflanzentauschbörse im Blütenstadtgarten am Samstag, 20. April, ans Herz gelegt. Die Stadtnetzwerkerinnen und das Stadtplanungsamt laden ein, auf der Wiese zwischen Rathaus und Cremers Weiden zu tauschen, was Garten oder Balkon hergeben: von Frühblühern über Ableger, Stecklinge und Knollen, Blumenzwiebeln und Blumen bis hin zu Wildkräutern oder selbst gezogenen Gartenkräutern. Auch Balkonpflanzen, botanische Raritäten, Blumen-, Gemüse- oder Kräutersamen können zum Tauschmarkt mitgebracht werden.