Instrumentalunterricht in Leichlingen : Mehr als 1000 fordern sichere Jobs für Musikschulkräfte

Leichlingen Der Förderverein sieht den Fortbestand der Leichlinger Einrichtung in Gefahr und wünscht sich unter anderem mehr festangestellte Lehrer.

Über 1000 Menschen sorgen sich um den Erhalt der Leichlinger Musikschule, davon leben 701 in der Stadt. Am Donnerstag hat der Förderverein der Musikschule eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Frank Steffes übergeben, mit der er seinem Anliegen Nachdruck verleihen will.