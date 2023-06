Am Busbahnhof Leichlingen Pavillon soll wieder mehr an ein Denkmal erinnern

Leichlingen · Der Alte Stadtpark wird bis in den Herbst hinein umgestaltet, modernisiert und mit einer technischen Infrastruktur auch für Veranstaltungen versehen. Was aber passiert mit der oft kritisierten Optik des denkmalgeschützten Pavillons am angrenzenden Busbahnhof?

13.06.2023, 17:06 Uhr

Auf der Front sind großformatige Werbungen weitgehend verschwunden, aber auf der Terrasse hinter dem Pavillon fehlt erkennbar noch Stauraum. Foto: Ina Bodenröder

Von Ina Bodenröder

„Die Wartehalle mit Abortanlage aus dem Jahr 1952 ist ein typisches Beispiel für die Architektur der frühen 50er Jahre des 20. Jahrhunderts und somit bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen“: Im April vor genau 20 Jahren wurde der Pavillon am Busbahnhof mit diesen Argumenten unter Denkmalschutz gestellt, damals maßgeblich vorangetrieben von den Leichlingern Wicze Braun und Wolfgang Brudes. Er hat in Bonn sogar einen berühmten architektonischen Zwilling, das legendäre Bundesbüdchen im früheren Regierungsviertel.