Leichlingen Innenstadt Grüne Daumen für den Blütenstadtgarten gesucht

Es ist noch recht kühl an diesem Aprilmorgen. Im Blütenstadtgarten direkt neben dem Rathaus wagen es deshalb auch erst wenige Pflänzchen, sich der Sonne entgegenzustrecken. Kohlrabi ist dabei, umrandet von ein paar hart gesottenen Stiefmütterchen. In einem anderen Hochbeet machen sich Erdbeerpflanzen bereit, in diesem Frühjahr wieder leckere rote Früchte zu haben. Das Currykraut nicht weit entfernt ist ohnehin unverwüstlich und die Obstbäume schicken sich derzeit an, in neuer Pracht zu blühen. Gut zu sehen, dass in einigen Beeten engagierte Patinnen und Paten Hand angelegt haben, damit sie in den nächsten Monaten ernten können. „Es ist eine tolle Anlage“, freut sich Oliver Heidelberg vom städtischen Bauhof. Er hatte den Garten im vergangenen Jahr mit ins Leben gerufen und freut sich, dass die Bürger ihn gut annehmen. Am vergangenen Wochenende sind sogar noch einmal vier neue Hochbeete eingerichtet worden, so dass sich die Gartenfreunde noch mehr austoben können.