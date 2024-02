Freizeit in Leichlingen Spiel und Spaß in den Osterferien

In den Osterferien noch nichts vor? Dann lohnt sich ein Besuch im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen. Das KJZL hat in den Ferien jeden Tag von 15 bis 20 Uhr (mittwochs bis 18 Uhr) geöffnet und den Kalender mit spannenden und kurzweiligen Aktionen vollgepackt. Es gibt zwei Fußball-Turniere für kleine und größere Kinder, Ostereiersuchen und Osterbacken, Videospiel-Turniere in FIFA und Mario Kart. Für letztere kann natürlich jederzeit an den vorhandenen Spielekonsolen trainiert werden.