Im September : Planungen für das Leichlinger Stadtfest laufen trotz Corona

Leichlingen Die Organisatoren des Leichlinger Stadtfestes haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass nach dem Sommer wieder gefeiert werden darf. „Natürlich steht die Gesundheit immer an erster Stelle“, versichert Maurice Winter vom Verein Leichlinger Stadtfest.

Auf der Hauptversammlung am Montag, 15. Juni, um 19 Uhr, die als Video-Konferenz über „Zoom“ abgehalten wird, soll mit den Mitgliedern, den teilnehmenden Vereinen, abgestimmt werden, ob und wie kurzfristig ein Stadtfest stattfinden könnte.

Wer als Gast an der Video-Konferenz teilnehmen möchte, kann sich an Winter per E-Mail wenden: m.winter@leichlinger-stadtfest.de