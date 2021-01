„Schnullercafé“ in Leichlingen : Online-Treffen für junge Familien

Krabbelgruppen dürfen sich im Moment nicht treffen. Eltern können sich nur per Handy oder Computer austauschen. Foto: DRK

Leichlingen Schwangere und junge Familien müssen in Zeiten von Corona andere Wege suchen, um sich auszutauschen. Das „Schnullercafé“ – ein Kooperationsangebot der Frühen Hilfen in Leichlingen mit dem Evangelischen Familien und Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Leverkusen – lädt Eltern dazu ein, per Zoom-Konferenz mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen: jeweils montags im wöchentlichen Wechsel vormittags (10 bis 11.30 Uhr) oder abends (19.30 bis 21 Uhr).

Vormittags sollen Aktionen stattfinden, die Abendtermine einen thematischen Schwerpunkt haben. Wenn wieder Treffen mit mehreren Familien aus unterschiedlichen Haushalten möglich sind, finden die Vormittags-Termine wieder an einem konkreten Ort statt.

Der nächste Online-Termin ist am Montagabend, 25. Januar. Thema: Erkältungen. Wer daran teilnehmen möchte, erhält den nötigen Link samt Kenncode bei der Evangelischen Familien- und Erwachsenenbildung (www.febw-leverkusen.de), Telefon 02174 8966181.

(sug)