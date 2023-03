Klima schonen in Leichlingen Online-Seminar zu Wärmepumpen

Die Stadt Leichlingen bietet am Dienstag, 7. März, um 18 Uhr ein kostenloses Online-Seminar zu Wärmepumpen an. Darin erläutert Energieberater Martin Grampp die Vorteile einer Wärmepumpe gegenüber herkömmlichen Heizungsarten. „Außerdem gibt es Informationen zur Installation und Inbetriebnahme“, kündigt die Stadt an. Teilnehmer würden erfahren, wie Bestandgebäude fit gemacht werden können für den Einsatz von Wärmepumpen.