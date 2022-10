Leichlingen : Online-Seminar zu nachhaltigem Konsum

Leichlingen Die Teilnehmer erhalten unter anderem Tipps, wie sie nachhaltige und ressourcenschonende Kleidung erkennen. Denn diese wird oft unter schlechten Bedingungen in Asien produziert.

Die städtische Klimaschutzmanagerin Monika Meves bietet am Dienstag, 25. Oktober, ein Online-Seminar „Nachhaltiger Konsum am Beispiel von Kleidung“ an. Es findet von 18 bis 19.30 Uhr als Zoom-Veranstaltung statt.