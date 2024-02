Tipps vom Energieexperten Online-Seminar „Das klimarobuste Haus“

An diesem Mittwoch, 28. Februar, um 18 Uhr zeigt Christian Handwerk, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, im kostenlosen Online-Seminar „Das klimarobuste Haus“, was Gebäudebesitzer beachten sollten, damit das Eigenheim wetterrobust, energiesparend und komfortabel wird. Wetterextreme wie Hitze, Sturm, Überschwemmung, Starkregen, Blitz und Hagel stellen neue Anforderungen an Gebäude. Er weist auf Förderprogramme von Bund und Land hin, stellt Möglichkeiten und Maßnahmen der Vorsorge gegen Starkregen und zum Schutz vor Überflutungen von Kellern vor. Direktlink: www.leichlingen.info/pressemitteilungen/