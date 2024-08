Erstes Oldtimer-Treffen am Altenzentrum Oldies für Goldies an der Hasensprungmühle

In der ruhigen Idylle der Hasensprungmühle heulen plötzlich die Motoren auf. Der Innenhof des Altenzentrums füllt sich prompt mit den geräuschvollen Fahrzeugen. Doch statt Empörung über die nachmittägliche Ruhestörung spiegelt sich an diesem Wochenende die pure Freude im Antlitz der Bewohner wider. „So einen hatte ich früher auch mal“, sagt Alwin Herber (86), als er den alten VW Käfer vorfahren sieht. Es sind gleich mehrere dieses Modells in unterschiedlichen Ausführungen, die am Altenzentrum zusammenkommen. Sie alle sind Leichlinger Oldtimer-Freunde, die für einen besonderen Besuch zur Hasensprungmühle gekommen sind.