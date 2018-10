Leichlingen: Oktoberfest in der Balker Aue

Riesenstimmung beim Oktoberfest in der Balker Aue

Tolle Stimmung beim Oktoberfest in der Balker Aue., Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das Oktoberfest in der Balker Aue war ausverkauft. Es zählt zu den erfolgreichsten bisher.

Das achte Leichlinger Oktoberfest in der Balker Aue ist Geschichte. Gleichzeitig zählt es zu den erfolgreichsten der noch jungen Geschichte. Denn schon früh war klar, dass die Veranstaltung der Familie Ischerland ausverkauft sein wird. „Wir haben nur noch ausgewählte Restplätze. Die sind bis heute Abend sicher weg“, sagte die neue Veranstaltungskauffrau Giulia Hazel, die seit einem Monat für das Eventmanagement Ischerland arbeitet.

Das Oktoberfest war gleichzeitig ihr erstes großes Event im Unternehmen. „Die Kulisse ist einfach toll und die Leichlinger nehmen das Fest super an. Da macht es richtig Spaß“, lautete ihr Fazit. Sie lobte Mediendesigner Marius Ahlborn für seine Idee, eine bayrische Landschaft auf Leinwand ins Zelt zu transportieren. Heuballen, Kränze, Blumen und passende Beleuchtung gaben ihr Übriges.

Die Preise blieben weitestgehend stabil. Ein Maß Oktoberfestbier kostete wie im Vorjahr neun Euro. Das „Leberkäs-Semmel“ schlug dagegen um fünfzig Cent auf und kostete 5,50 Euro. Dem Oktoberfestliebhaber war das sichtlich egal. Die Besucher feierten lautstark, hatten Spaß und tanzten auf den Tischen. Dabei sahen fast alle bayrisch aus: mit Trachten, Dirndl, Lederhosen und allem, was sonst noch zum bayrischen Lebensgefühl dazu gehört. Wer hier normal angezogen herkam, der fiel direkt auf.

„Es macht einfach immer noch Spaß, auch im achten Jahr“, sagt Daniela Ischerland, die Tochter des Geschäftsgründers Rolf Ischerland. Sie freut sich, dass Wiesn-Feeling in die Blütenstadt transportieren zu können. Und nur mit dem richtigen Outfit gelinge der Wettbewerb um den Titel der Wiesn-Königin.

Für Geschäftsführer Rolf Ischerland ist noch lange nicht Schluss. Der 71-jährige strahlt weiterhin genügend Energie aus, begrüßt viele Gäste persönlich. „Ich habe noch so viele Ideen, die ich umsetzen möchte“, sagt er. Er sei bereits in den Planungen für das 10-jährige Jubiläum des Oktoberfestes in zwei Jahren: „Da sparen wir schon fleißig drauf hin. Das wird ein Highlight und wir wollen dann auch eine große bekannte Band zu uns ins Zelt holen“.