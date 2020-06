Statt Pfarr- und Gemeindefest : Ökumenischer Gottesdienst an frischer Luft

Leichlingen Bis zu 100 Personen können an dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, 21. Juni, teilnehmen, zu dem die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist und St. Heinrich und die Evangelische Kirchengemeinde Leichlingen einladen.

Los geht es an der Marktstraße um 17.30 Uhr. Gottesdienstbesucher müssen sich vorher anmelden: per E-Mail an pastoralbuero@kplw.de oder per Telefon 02175 800 300.