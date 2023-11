In Leichlingen Ökumenischer Hospizdienst bekommt Heimat-Preis 2023

Der Ökumenische Hospizdienst Leichlingen begleitet mit aktuell knapp 60 ehrenamtlich engagierten Menschen und drei Koordinatorinnen Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige daheim, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, kümmert sich mit zahlreichen Angeboten um die Trauernden, unterstützt bei Alltagsfragen und informiert die Betroffenen über unterstützende Angebote in Krisensituationen. Zu den Angeboten gerade für Hinterbliebene gehören das Trauercafé Horizont, das gemeinsame Trauerfrühstück, ,Trauerkloß und Ulknudel‘ als gemeinsames Kochangebot und die Trauerspaziergänge ,Trauer auf dem Weg’. Überall können die Menschen Gemeinschaft und den Austausch mit anderen erfahren, die sich in ähnlichen Situationen befinden, sich gegenseitig stärken und stützen. Seit der Hospizdienst vor einigen Jahren in die Brückenstraße mitten in die Stadt gezogen ist, ist er ein gern angenommener Anlaufpunkt für die Leichlinger Bürger. Träger des Ökumenischen Hospizdienstes sind die christlichen Gemeinden im Leichlinger Stadtgebiet.