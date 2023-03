Knatsch in Leichlingen Öffentliche Schelte für CDU-Politiker Wagner

Wenn Helmut Wagner vom Stapel lässt, ist das kein lautes Poltern. Seine verbalen Angriffe auf einzelne Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Ausschuss- und Ratssitzungen trägt der Fraktionsvorsitzende der CDU nahezu emotionslos vor. Sie beinhalten jedoch jede Menge Respektlosigkeiten, die an Beleidigung grenzen. Jüngstes Ziel eines solchen Angriffs war Mirjam Bosse, die Leiterin des Stadtplanungsamtes, im Stadtentwicklungsausschuss (wir berichteten). Nachdem sie Vorlagen und nötige Planänderungen erläutert hatte, warf ihr der CDU-Politiker fast ungeschönt Inkompetenz, Nichtstun und Fehlinformation vor. Vorwürfe, die die Amtsleiterin sichtbar empörten. Und die nun Bürgermeister Frank (SPD) auf den Plan riefen, der von dem Vorfall als erstes aus der Rheinischen Post erfahren und daraufhin bei den Stadtbeschäftigten nachgefragt hatte. In der Ratssitzung am Donnerstag wies er Helmut Wagner öffentlich in die Schranken.