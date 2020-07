Erntevorbereitung : Obstbauern dünnen Äpfel aus

Leichlingen Das Abpflücken unreifer Früchte dient einem gleichmäßigen Ertrag. „Ohne die Handausdünnung würden die meisten Früchte nur sehr klein bleiben und damit unverkäuflich sein“, so der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer.

Besitzer eines Apfelbaums kennen das Problem: In einem Jahr trägt der Baum Massen an Früchten, im nächsten Jahr bleibt der Baum leer. Dies liegt daran, dass der Baum sich im ersten Jahr mit den vielen Früchten so verausgabt hat, dass er keine Kraft mehr hatte, um Blütenknospen für das kommende Jahr anzulegen. Die Obstbauern nennen dieses Problem „Alternanz“.