Flüchtlingssituation in Leichlingen Nicht jeder Flüchtling will bleiben

In Leichlingen leben Stand Anfang August 419 Asylbewerber und 209 anerkannte Flüchtlinge. In Summe 628 Menschen, die in der Stadt untergebracht werden müssen. Das aber ist nicht das Ende, denn Leichlingens Aufnahmequote laut Königsteiner Schlüssel wird erst bei 742 Männern, Frauen und Kindern erfüllt sein. Sie muss die Kommune drei Jahre lang unterbringen. Weil es in der Blütenstadt kaum günstigen Wohnraum gibt, werden aus den drei Jahren oft fünf oder sechs. „Erst, wenn die drei Jahre abgelaufen sind, fällt die Wohnsitzauflage weg. Es macht aber keinen Sinn, sie angesichts fehlenden Wohnraums in die Obdachlosigkeit zu entlassen, weil wir uns auch dann wieder um sie kümmern müssen“, beschreibt Romana Arendes das Dilemma.