Restaurant-Neueröffnung in Leichlingen Neustart in der Kutsche mit „Tapas und mehr“

Die positive Veränderung werden Gäste künftig schon spüren, bevor sie das Restaurant Zur Kutsche in Balken überhaupt betreten haben: Die Eingangstür lässt sich neuerdings öffnen, ohne dass man sich dagegen werfen muss. Und auch der Blick ins Traditionslokal verrät: Hier hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Die neue Wirtin Vildan Softa-Chalil – „Wicky“ – hat ihre gesamte Energie und ihr Herzblut eingebracht, um der Kutsche frisches Flair in rustikalem Ambiente zu verleihen. „Ich liebe meinen Job und bin voller Vorfreude auf die Eröffnung“, sagt die Gastronomin, die bislang in Lützenkirchen im „Castro“ tätig war. In Balken verwirklicht sie sich ihren Traum von der Selbstständigkeit.