SPD-Neujahrsempfang : Bürgermeister: „Die Stadt ist voll“

Leichlingen Frank Steffes stellte sich beim SPD-Neujahrsempfang auf dem roten Sofa den Fragen der Genossen.

„Wir haben viele Projekte vorbereitet“, sagte Steffes. Dazu zählte er unter anderem den Bau des neuen Vollsortimenters samt Wohnungen am Wupperufer. „Der Bebauungsplan ist in der Offenlegung. Aktuell sieht es so aus, dass wir keine Einwände haben, die das Ziel des Projektes gefährden würden. Ich gehe davon aus, dass der Rat den Bebauungsplan relativ schnell genehmigen kann“, sagte der Bürgermeister. Im dritten oder vierten Quartal 2020 sagte er den Baubeginn voraus. In die aktuell gesperrte Henley-Brücke will die Stadt indes nicht mehr viel investieren, da sie bei dem Bau am Wupperufer ohnehin ersetzt werde.