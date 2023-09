Dreijahresplan für Gotteshaus in Leichlingen Neues Leben in der kleinen Kirche am Johannisberg

„Ich habe die Kirche in der Pandemie sonntags – eher zufällig – besucht, weil sie geöffnet war. Es war schön, dass dieser Raum offen war, als so viele andere Räume geschlossen waren. Es tut sich also doch immer wieder eine Tür auf…“. Eine Frau namens Petra hat diesen Eintrag in der alten Kirche am Johannisberg hinterlassen. Sie freut sie sich über Rückzugsorte zur inneren Einkehr wie diesen. Hans-Joachim Lindau und seine Frau sorgen dafür, dass die Tür auch weiterhin sonntags geöffnet ist. Der Schlüssel kam eher zufällig in ihr Haus.