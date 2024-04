Wiedereröffnung und Saisonstart in Leichlingen Neues Freibad öffnet am 3. Mai

Das Blütenbad-Team lädt zu Freitag, 3. Mai, von 15 bis 19 Uhr zur Wiedereröffnung des Freibades und zum Start in die Freiluftsaison ein. „Nach ein paar Einblicken in die Neuerungen des Bades können Sie gleich das frisch renovierte Freibad austesten – und das bei jedem Wetter“, heißt es in der Ankündigung.