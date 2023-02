Heaven`s Fachwerk Neues Café eröffnet an der Neukirchener Straße

Viele Leichlinger scheinen sich auf die Neueröffnung gefreut zu haben: Schon nach der Ankündigung Anfang des Jahres erhielt Marion Alexander enormen Zuspruch. Schließlich gab es in der Innenstadt nach der Flut im Juli 2021 nur noch das Café Büchel an der Bahnhofstraße, in dem man frühstücken oder Kaffee trinken konnte. Netter Zug deshalb auch von Familie Schneppenheim: Die Bäcker des Cafés brachten direkt am Eröffnungsmorgen eine kleine Torte bei Marion Alexander vorbei – verbunden mit vielen guten Wünschen.