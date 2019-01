Neueröffnung in Leichlingen : Neuer Treffpunkt für gesunde Genießer

Ernährungscoach Sabine Witte startet mit ihrer neuen Geschäftsidee ins Jahr 2019 und hofft, dass sie damit viele Leichlinger begeistern kann. Am 2. Januar feiert sie die Eröffnung in ihren Räumen Am Büscherhof 24. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Ernährungsberaterin Sabine Witte verhilft ihren Kunden zum Wunschgewicht. Ohne Verbote, aber mit viel Motivation.

Das neue Jahr wird ein ganz besonderes für Sabine Witte – und sie freut sich darauf. Denn am 2. Januar eröffnet die 54-Jährige ihr eigenes Geschäft. Obwohl: Eigentlich sind es gleich zwei. In den Räumen links von der Eingangstür Am Büscherhof 24 befindet sich die Ernährungsberatung „Scale Friends“ und in den Räumen rechts vom Eingang die „Weinkoststube“ mit ausgewählten Weinen, Traubensaft, Essig und Öl.

Eben diese Kombination beschreibt den Menschen hinter der Geschäftsfrau schon recht gut: Sabine Witte ist jemand, der auf sich, seine Gesundheit und seinen Körper achtet und sich bewusst ernährt. Der aber gleichzeitig auch voller Lebensfreude ist und Genuss und gute Dinge zu schätzen weiß. „Gesundheit, ein gutes Körpergefühl und Lebensfreude schließen sich nicht aus“, sagt sie. „Sie gehören vielmehr zusammen.“

INFO Besondere Angebote zur Neueröffnung im Januar Scale Friends Eröffnung am 2. Januar 2019 ab 10 Uhr. Kosten Kursdauer zehn Wochen, 99 Euro plus einmalig 19,90 Euro für die Startmaterialien (entfällt bei Anmeldung im Januar). Info www.scalefriends-rheinland.de, info@scalefriends-rheinland.de, Tel. 0172-2545255. Weinkoststube Eröffnung am 2. Januar, 15 Uhr, Weinverkostung Samstag, 5. Januar, 17 Uhr. Wo Am Büscherhof 24.

Das Datum der Neueröffnung hat Sabine Witte nicht bewusst gewählt. „Das hat sich mit der Anmietung und der Renovierung der Räume einfach so ergeben.“ Aber nun findet sie es passend: „Der Jahresbeginn ist doch der perfekte Zeitpunkt, um etwas für sich zu tun. Und gemeinsam ist es einfach einfacher.“ Denn das ist das Prinzip von Scale Friends, ein Konzept, das zwei Frauen aus Norddeutschland vor fünf Jahren entwickelt haben: Zusammen abnehmen in der Gruppe, sich austauschen und gegenseitig motivieren, Spaß haben und möglicherweise sogar Freundschaften schließen. „Du bist nicht allein – das hat doch schon Roy Black gesungen“, sagt Sabine Witte und lacht. „Aber im Ernst“, sagt sie weiter. „Der Grund, warum Scale Friends funktioniert, sind die wöchentlichen Treffen.“



Jedes Mal wird sie dort ein aktuelles Thema vorstellen, dazu gibt es nützliche Tipps. Etwa: Nimm lieber einen Cappuccino statt Dessert. Oder: Brotkorb meiden und ein Glas Wasser vorab trinken. „Ganz wichtig ist auch das Tagebuch, das die Teilnehmer führen sollen“, sagt der Coach. „Denn nur so können wir einen individuellen Plan erstellen.“ Hört sich nach Verzicht an? „Auf keinen Fall“, betont Sabine Witte. „Manches ist vorgegeben, aber man hat viele Möglichkeiten. Und gelacht wird auf jeden Fall auch jede Menge.“

Im Rheinland gehört Witte zu den ersten, die die Scale Friends-Methode anbieten. Sie selbst hat das Ernährungskonzept vor etwa zwei Jahren kennen gelernt. „Da habe ich angefangen, mich für bewusste Ernährung zu interessieren.“ Grund war ihre chronische Krankheit und die damit einher gehenden Beschwerden. Nach rund einem Jahr Fortbildung hatte die Geschäftsfrau ihr Zertifikat als Ernährungscoach in der Tasche. „Und nun möchte ich anderen Leuten helfen, ein gutes Körpergefühl zu bekommen und zu spüren, was gut für sie ist.“ Und deshalb dürfe das Genießen auf keinen Fall zu kurz kommen. Dafür muss Sabine Witte nur einen Raum weitergehen. „Der Raum stand leer, und ich habe mich gefragt: Was möchte ich dort verkaufen? Kleidung, Schmuck oder Wein?“ Schnell hat sie sich für Wein entschieden, „denn ich liebe Wein“. Jetzt will sie erst einmal ausprobieren, welche Weine ihre Kunden mögen. „Der Anfang wird ein großer Test.“