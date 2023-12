Vom 20. bis 23. Dezember Neuer Weihnachtsmarkt in Leichlingen geht an den Start

Um 15 Uhr öffnen die Händler am Mittwoch ihre Hütten. Dann rechnet Joshua Mers direkt mit einem ersten größeren Schwung Besucher: Die Stadtverwaltung hat sich mit den Rathaus-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern angekündigt, wird hier ihre Weihnachtsfeier machen: Wirtschaftsförderung auf die ganz praktische Art und Weise und für den Veranstalter und die Händler die erste gute Möglichkeit, Umsatz zu machen. Wichtig ist das gerade für Mers, der für die Ausstattung eine Menge Geld in die Hand genommen hat, aber die Hütten an die Händler für kleines Geld vermietet. Seine Idee vom zusätzlichen Weihnachtsmarkt hat er deshalb auf Dauer angelegt. „Wenn das hier halbwegs erfolgreich läuft, möchte ich es in den nächsten Jahren ausbauen“, kündigt er an. Vorstellen kann er sich, auf der Wiese des Alten Stadtparks eine Eislauffläche einzurichten, die dann mit Unterstützung durch Sponsoren auch einige Tage länger stehen bleiben kann. Außerdem ließe sich die Zahl der Hütten steigern, so dass sie rund um den ganzen Park und die mögliche Eisfläche stünden. Die Resonanz, die er auf seine Initiative für den dritten Leichlinger Weihnachtsmarkt bislang bekommen hat, lässt das gar nicht zu utopisch erscheinen.