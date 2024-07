selbstgemacht. in Leichlingen Neuer Laden lockt Kreative und Bastelfreunde

Für viele Leichlinger ist es wahrscheinlich noch ein Geheimtipp, besonders für kreative Zeitgenossen aber könnte es schon bald ein guter Anlaufpunkt werden, an dem sie ihr Hobby in vollen Zügen ausleben können: In Unterschmitte 56 hat die Langenfelderin Jana Hilpert vor einigen Wochen ihren Laden „selbstgemacht.“ eröffnet. Dort bietet sie nicht nur Kreatives zum Kauf an. Vor allem gibt es dort Workshops, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre eigenen Ideen umsetzen können.