Karneval in Leichlingen Neuer Chef im Karnevalszelt

Viele Jecken dürften am vergangenen Freitag zusammengezuckt sein und „ihr“ Karnevalszelt in weite Ferne rücken gesehen haben. Da schrieb die bisherige Zelt-Veranstalterin Daniela Ischerland auf Facebook: „Nach 15 Jahren sagen wir „danke“ und „bye bye“! Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, uns zurückzuziehen. Mit der Wahl des neuen VLK-Vorstandes beginnt eine neue Ära im Leichlinger Karneval. Wir möchten der Neugestaltung des Leichlinger Karnevals nicht im Wege stehen und haben die VLK um Aufhebung des Rahmenvertrages gebeten.“ Doch Grund zur Sorge haben die örtlichen Karnevalisten nicht: Ein Karnevalszelt wird es weiterhin geben, ab der kommenden Session mit dem Leichlinger Veranstalter Joshua Mers. „Das Zelt wird in der Session 2023/24 letztmals in der gleichen Größe wie bisher vor dem Rathaus stehen. Ab 2025 soll es dann in den Alten Stadtpark umziehen und auch ein bisschen größer werden“, verrät der Organisator.