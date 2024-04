Rosenthaler Teich in Leichlingen Neuer Amphibienteich an der Diepentalsperre

In den letzten mehr als hundert Jahren war der Rosenthaler Teich ein Stau- und Ausgleichsbecken unterhalb der Diepentalsperren, mit dessen Hilfe der Wasserabfluss in den Murbach möglichst gleichmäßig gestaltet werden sollte. Seit beschlossen ist, dass die Diepentalsperre renaturiert wird, verändert sich auch das Bild des Rosenthaler Teichs. Jetzt gibt der Wupperverband bekannt, dass er ihn durchgängig gestaltet hat, so dass ihn Fische und andere Gewässerbewohner wieder passieren können. Zusätzlich hat der Verband einen großen Amphibienteich neben dem Gewässer angelegt, damit auch die dort beheimatete große Erdkrötenpopulation auf ihre Kosten kommt, sprich: ein Plätzchen zum Laichen behält. „Die Maßnahme, die im September 2023 startete, konnte nun nach sehr regnerischen Monaten beendet werden“, teilt der Wupperverband aktuell mit. Die umgestaltete Fläche könne sich nun ansprechend und ökologisch wertvoll entwickeln.