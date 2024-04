In der Balker Aue Neue Werferanlage eingeweiht

Noch bis zum Abend zuvor hatten die Leichtathleten und Rasenkraftsportler an ihrer neuen Werferanlage in der Balker Aue persönlich herumgewerkelt, damit zum Eia-Benner-Werfertag am Samstag alles im neuen Glanz erstrahlen konnte. Manfred Schmitz, zuständiger Abteilungsleiter beim Leichlinger Turnverein (LTV), und seine Mitstreiter ließen es sich daher auch nicht nehmen, die erneuerte Anlage, die durch die Flut 2021 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war, persönlich an die Sportler zu übergeben. Die Stadt hatte zuletzt Geld in die Hand genommen und die Anlage wiederhergerichtet. Die Athleten testeten sie am Samstag intensiv: Rekordverdächtige 180 Teilnehmer hatten sich zum Werfertag angemeldet. Foto: Uwe Miserius