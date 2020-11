Leichlingen: Neue Testverordnung für Seniorenheime : „Die Isolation wäre der Super-Gau“

Stanislaus Stegemann und Joachim Noß (hier bei einem früheren Termin) möchten die Bewohner nicht wieder isolieren müssen. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Eine neue Corona-Testverordnung stellt die Senioreneinrichtungen in der Stadt vor extreme Herausforderungen. Die beiden Einrichtungsleiter der Hasensprungmühle und des Pilgerheims Weltersbach berichten aus dem sich schwieriger gestaltenden Alltag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Corona und kein Ende: Die Senioreneinrichtungen in Leichlingen haben seit Anfang dieser Woche eine neue Testverordnung, die ihnen vorschreibt, Bewohner, Mitarbeiter und Besucher regelmäßig auf das Virus zu untersuchen. Das ist nicht nur ein riesiger personeller Aufwand. Es gibt zudem ein Lieferproblem, so dass es aktuell so gut wie unmöglich ist, der Verordnung nachzukommen, sagen die Einrichtungsleiter.

Das Credo im Seniorenzentrum Hasensprungmühle und im Pilgerheim Weltersbach aber ist ganz klar: „Wir tun alles, um nie wieder eine Situation wie in diesem Frühjahr zu bekommen, in der wir die Bewohner isolieren mussten“, sagen die Einrichtungsleiter Stanislaus Stegemann und Joachim Noß. „Alle paar Tage kriegen wir neue Verordnungen vom Land, die regeln, in welchen Teilbereichen des Lebens die Menschen wie zu schützen sind. Das reicht von Kitas über Senioreneinrichtungen bis zu Bordellen“, berichtet Stegemann über den bürokratischen Aufwand.

Info Kein Einlass für Besucher mit Symptomen Stopp vor dem Eingang Besucher des Seniorenzentrums Hasensprungmühle, die Symptome einer Corona-Erkrankung wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksstörungen zeigen, werden gar nicht erst ins Gebäude gelassen. „Wir sind kein Testzentrum, das können wir nicht leisten“, betont Stanislaus Stegemann, der Leiter der Leichlinger Einrichtung.

Grundsätzlich gelte aktuell die Verordnung aus dem Sommer, nach der die Senioren jeden Tag in einem bestimmten Umfang Besuch bekommen können. Die Gäste müssen ihre Temperatur messen lassen, Hände desinfizieren, ein schriftliches Kurzscreening ausfüllen, Mund-Nase-Schutz tragen und möglichst Abstand halten.

Seit Montag nun sollen eingewiesene Fachkräfte Besucher, Mitarbeiter und Bewohner regelmäßig auf das Virus testen. „Vom Klingeln bis zum Screening und Test vergehen jedes Mal rund zehn Minuten“, berichtet Stegemann. An den Wochenenden, wo bis zu 140 Besucher an die Hasensprungmühle kommen, ist der Aufwand immens. Die Mitarbeiter, die die Tests durchführen, stehen für ihre Arbeit an anderer Stelle im Haus nicht zur Verfügung.

„Bei uns kommt noch dazu, dass wir insgesamt sechs Eingänge und die Verwaltung haben. Damit wird mehr als eine Vollzeitstelle gebunden“, ergänzt Joachim Noß.

Eine besondere Schwierigkeit: Die Einrichtungen mussten nicht nur eigene Testkonzepte entwickeln und vom Gesundheitsamt genehmigen lassen. Derzeit stehen auch gar keine Tests zur Verfügung. „Sie haben aktuell eine Lieferzeit von bis zu zwei Wochen“, berichtet Noß, der seine Bestellung schon auf den Weg gebracht hat. Die Besucher würden weiterhin reingelassen, zumal die allermeisten großes Verständnis hätten und Rücksicht nähmen.

Trotz aller eingehaltenen Corona-Schutzmaßnahmen ist die Zahl der positiv auf das Virus Getesteten im Pilgerheim Weltersbach zuletzt stark angestiegen: Neun Bewohner und sieben Mitarbeiter sind betroffen, alle aus demselben Haus. Sie stehen unter Quarantäne.