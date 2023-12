Leichlinger Senioren-WG bereitet sich aufs erste gemeinsame Fest vor WG-Weihnacht – fast wie zu Hause

In der Senioren-WG der Diakonie weihnachtet es sehr. Die Bewohner strahlen und leuchten mit den goldenen Christbaumkugeln am Tannenbaum im Gemeinschaftsraum um die Wette, freuen sich auf die anstehenden Festtage und über die feierliche Dekoration und das besinnliche Programm, das die WG-Leitung um Chef Kevin Brockmann auf die Beine gestellt hat. Es ist das erste Weihnachtsfest in dem Haus an der Opladener Straße, das es erst seit einigen Monaten gibt. Die Vorweihnachtszeit und die gemeinsamen Aktivitäten haben dabei geholfen, die Bewohner näher zusammenzubringen.