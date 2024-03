Grundausbildung in Leichlingen Neue Retter bei der Freiwilligen Feuerwehr

18 junge Leute der Feuerwehren Leichlingen und Burscheid absolvieren aktuell gemeinsam ihre Grundausbildung, zuletzt am Wochenende in Witzhelden: „In den nächsten Wochen werden sie in einem rund 80 Stunden dauernden Lehrgang viel über die Rechtsgrundlagen der Feuerwehrmitglieder, technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung lernen“, teilt die Feuerwehr mit. „Neben Beruf und Familie investieren sie ihre Freizeit, um sich weiterzubilden und zukünftig anderen in Not zu helfen.“ Foto: Uwe Miserius