Seniorenwohnen in Leichlingen : Neue Pflegeschule an der Alten Glashütte

Neukirchener Straße in Leichlingen: In der Kurve entsteht neues Wohnen für Senioren. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Der Vertrag mit der Gewerbepark-Firma ist unterschrieben. Ende 2021 könnte die Akademie von der Hasensprungmühle umziehen. Der Umzug könnte schon im Herbst 2021 über die Bühne gehen.

Chronik Waren 1998 von 27.541 Einwohnern 6832 und damit 25 Prozent älter als 60 Jahre, sind es 2020 bei 28.734 Bürgern schon 9028 Senioren (31 Prozent). 2030, prognostiziert die städtische Seniorenbeauftragte Aleksandra Petz, gehen die Baby-Boomer der 1960er Jahre in den Ruhestand. „Dann werden „60 und älter“ fast die Hälfte der Bürgerschaft ausmachen.“ Die Stadt hatte kürzlich auch vor diesem Hintergrund durchgesetzt, dass die Senioren-, Pflege- und Wohnberatung nicht in die Verantwortung des Kreises übergeht, sondern lokal verankert bleibt.

„Das ist ein klares ,Ja’ zur generalistischen Ausbildung in der Pflege“, betont Sartorius, dass in Leichlingen künftig Schüler für alle Pflegebereiche lernen werden.

Das alte Gebäude an der Hasensprungmühle, das in früheren Zeiten das „Fachseminar für Altenpflege“ und heute die Pflegeakademie beherbergt, ist in die Jahre gekommen, hat einen nassen Keller und soll abgerissen werden. Damit wird Platz für Neues: „Was dort genau entsteht, müssen wir jetzt entwickeln“, sagt Sartorius. Sein Wunsch: barrierefreies Wohnen für Senioren in rund 20 Wohnungen zwischen 45 und 60 Quadratmetern. Pflegeplätze sind bislang nicht vorgesehen.