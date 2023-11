Zum Fachtag kamen 100 Pädagogen aus Rhein-Berg Neue Ideen und Konzepte für die Medienerziehung

Denn in der Corona-Zeit hat der Einsatz digitaler Medien mit der stark zugenommen. „Viele Pädagoginnen und Pädagogen entwickelten daraufhin bereits in der Kita neue Konzepte und Angebote für ihre Einrichtungen“, sagt der Kreis aus der Erfahrung. Und nutzt diese Expertise. Denn erfolgreiche Praxisbeispiele wurden jetzt beim Fachtag „Medienerziehung im Übergang von der Kita in die Schule“ vorgestellt.