Krefelder Musiker wechselt nach Leichlingen : Neue Flötentöne in der Musikschule

Leichlingen Maximilian Zelzner ist neuer Leiter der Musikschule. Seine Schwerpunkte: Querflöte und Percussion. Für Leichlingen bringt er einige Ideen mit. Zelzner hat viele Jahre eine eigene Musikschule in Krefeld geführt.

Hier will auch Maximilian Zelzner ansetzen. Für eine einfachere Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern wünscht er sich eine bessere digitale Vernetzung. Während seiner knapp dreiwöchigen Amtszeit habe er bereits auf schnellere Internetverbindungen in den Musikschulräumen hingewirkt. „Schnelle Up- und Downloads sind bei Online-Unterricht wichtig“, erklärt der 56-Jährige, der mit Frau, Hund und zwei Pferden in Kerpen wohnt. Außerdem möchte er die Öffentlichkeit stärker am Alltag der Musikschule teilhaben lassen, und zwar über die sozialen Medien. Für kürzere Dienstwege in der Stadtverwaltung will Simon Loerken (31) sorgen, der vom Abteilungsleiter zum Leiter des neuen Amtes „Bildung und Sport“ aufgestiegen ist. „Unser gemeinsames Ziel ist der langfristige Erhalt der Musikschule“, versichert er.