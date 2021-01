Mehr Grün für die Blütenstadt : Ein kleines Vermögen für neue Bäume

Am Kinderspielplatz Erlengrund sollen in naher Zukunft eine Trauerweide (wie im Bild symbolisch zu sehen) und – passend zum Namen – zwei Erlen wachsen. Foto: Ludger Horstmann

Leichlingen 170.000 Euro erhält die Stadt fürs Begrünen verschiedenster Ecken in Leichlingen und Witzhelden; ein erfolgreicher Förderantrag macht’s möglich. Sobald die Temperaturen steigen, soll das Anpflanzen beginnen.

Um das Stadtbild trotz der gegebenen Herausforderungen so grün wie möglich zu gestalten, hat sich die Stadt nun eine Förderung über 170.000 Euro gesichert; das Geld kommt vom NRW-Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“. Bis Ende Februar, erzählt Bauhof-Leiter Andreas Pöppel, sollen dafür 152 Ersatzbaumpflanzungen sowie 30 Meter Heckenneupflanzungen vorgenommen werden, zum Beispiel auf dem Friedhof Witzhelden, auf dem Spielplatz Wallgraben, am Schulzentrum und auf dem Parkplatz Im Dorffeld. Auch um die Wiese am Bahnhof und am Karl-Rodenkirchen-Weg, um nur einige Stellen im Stadtgebiet zu nennen, soll es künftig wieder grüner und nicht zuletzt bunter werden. „Bei der Auswahl der Bäume haben wir darauf geachtet, dass sie nicht nur hitze- und stressresistent sind, für ein gutes Klima sorgen und auch Bienen anziehen“, sagt Pöppel. „Einer Blütenstadt angemessen sollten sie natürlich auch in möglichst vielen Farben blühen.“ Hellgelb blühe etwa die Goldulme, die künftig nahe der Kita Flohkiste einen Platz finden soll.