Jahresausstellung 2024 im Sinneswald in Leichlingen Nach „Mut“ kommt „Humor“

Bei Stress und Unbehagen ist das Lachen besonders wichtig. Genau das will die Redensart vermitteln, die Künstlerin Susanne Müller-Kölmel als filigrane Zeichnung - sie hat ihre eigene verschlungene Handschrift aus Cortenstahl gelasert - in einen Baum gehängt hat. Insgesamt 86 künstlerische Arbeiten sind für diese Schau, die am Sonntag eröffnet wird und bis Wintereinbruch täglich zu durchwandern ist, zusammengetragen worden. Manche auffällig bunt oder groß, andere fast versteckt im Grün des traumhaften Naturgeländes am Murbach. In diversen Materialien und Techniken haben Künstler sowie Gruppen und Schulklassen gearbeitet und sind dabei auf die vielen Facetten von Humor eingegangen.