Nach gescheitertem Vermittlungsversuch Naturfreunde widersprechen dem Bürgermeister

Außerdem hieß es in einer Information im Stadtentwicklungsausschuss: „Der Bürgermeister hat deutlich gemacht, dass ein öffentliches Interesse an den Entwicklungswünschen der Naturfreunde in Bezug auf die in Rede stehenden Flächen kaum darstellbar ist, wenn es keine über das Eigeninteresse der Naturfreunde hinausgehenden Nutzungen geben wird.“