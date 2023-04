Gesellig-besinnlicher Abend in Leichlingen und Witzhelden Naturfreunde laden zum Osterfeuer ein

Anpacken werden Vereinsmitglieder auch an diesem Wochenende – sie bereiten das Osterfeuer vor, das in der Nacht zu Ostersonntag hell leuchten soll. Als Zeichen für die Auferstehung Jesu, als Zeichen für das Ende des Winters und den beginnenden Frühling, aber auch, um Geselligkeit zu genießen. Die Naturfreunde versprechen Grillwurst und „lecker Bierchen, Limo, Wasser und Musik“, melden sie. Gegen 19 Uhr am Samstag, 8. April, soll das Osterfeuer auf dem Gelände am Naturfreundehaus (Am Block 4) entzündet werden.