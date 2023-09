Streit um Gelände in Leichlingen Naturfreunde erstellen Bebauungsplan

Seit 110 Jahren gehört den Naturfreunden Leichlingen das Gelände Am Block. Frei darüber verwalten können sie jedoch nicht, weil Teile davon vor rund 20 Jahren auf dem Papier in ein Landschaftsschutzgebiet umgewandelt wurden. Geändert hat sich seitdem auf dem Gelände nichts - außer, dass sich vor einigen Jahren auch der Jugendverein Crew dort eingemietet hat (und seit geraumer Zeit mit den Naturfreunden im Clinch liegt). Allerdings muss sich jetzt etwas auf dem Areal tun, wenn die Naturfreunde nicht das Ende ihres Vereins besiegeln wollen. Denn die Duldung der bisherigen Nutzung ist ausgelaufen, neue Pläne in Übereinstimmung mit dem Landschaftsschutz müssen her. Und nach mehrfachem Drängen durch Stadtverwaltung und Politik scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen.