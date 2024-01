Großeinsatz der Polizei an Silvester in Leichlingen Randalierer droht mit Schusswaffe – SEK rückt an

Was sich in wenigern Worten grob zusammenfassen lässt, dauert über Stunden und beginnt am Nachmittag. Gegen 17 Uhr hatten Bewohner des Hochhauses an der Straße Im Dorffeld die Polizei gerufen, weil ein Nachbar in seiner Wohnung so herumlärmte, dass das nicht zu überhören war. Offenbar auch nicht zu übersehen, denn der Leichlinger beließ es nicht bei der Randale in den eigenen vier Wänden. „Er warf verschiedene Gegenstände von seinem Balkon auf die Balkone anderer Hausbewohner“, berichtet die Kreispolizei zu dem Vorfall.