Wiedereröffnung nach Flut in Leichlingen Kleine Künstler, große Bilder in der Grohbi-Galerie

In der Grohbi-Galerie an der Neukirchener Straße herrschte geschäftiges, aber hochkonzentriertes Treiben. Es ist fast so, als sei das kleine Gebäude auf dem Hof eines Wohnhauses als Kunstzentrum gebaut worden. Doch Hausherrin Birgit Honné ist erst 2016 nach Leichlingen gezogen und hat es zu ihrer Galerie umgestaltet. Und ab sofort finden auch wieder Malkurse in der „Kreativwerkstatt“ statt, so wie es eigentlich seit Jahren gedacht war. Durch das Hochwasser 2021 war schon Schluss, bevor es richtig angefangen hat. Nach mehrjähriger Renovierungsarbeit wird die Galerie demnächst wiedereröffnet. Bisher haben schon erste Kurse für Kinder während des Osterferienprogramms Premiere. „Man muss ja irgendwann mal anfangen“, sagt Birgit Honné.