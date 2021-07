Nach dem Hochwasser in Leichlingen : 500 Haushalte noch immer ohne Strom

An der Wietscher Mühle ist die Straße durch die Flutwelle zum Teil abgesackt. Die Stadt hat den Wanderweg an der Mühle derzeit komplett gesperrt. Foto: Uwe Miserius Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Stadt und Feuerwehr sehen sich fürs Wochenende mit angekündigtem Regen gut gewappnet. Sperrmüll wird geschreddert. Brücken sind sicher, Schulen stark betroffen. Experten prüfen Rettung des Stadtarchivs.

Donnerstag kam der Krisenstab der Stadt in der Wache der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Die Verantwortlichen äußerten ihre große Dankbarkeit gegenüber all der Helfer, und sie sehen sich für erneut angesagten Niederschlag an diesem Wochenende gut aufgestellt. Einige der wichtigen städtischen Gebäude erlitten jedoch „enormen Schaden“. Bürgermeister Frank Steffen betonte, die Stadt verfügt über eine nötige Elementarversicherung.

Strom Gebäudemanager Stephan Bergmann berichtete, die Innenstadt werde in weiten Teilen wieder mit Strom versorgt. Rund 500 Haushalte warten hingegen noch auf den Anschluss ans Netz. Problematisch sind demnach insbesondere die Leitungen, die die Wupper queren, weil sie irreparabel beschädigt sind. Das Rathaus läuft mit einer Stromkapazität von 50 Prozent.

In den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Am Wallgraben informierte am Donnerstag der Krisenstab über die aktuelle Lage. Foto: Uwe Miserius

Info Bergabbrüche möglich – Wanderweg gesperrt Der Wanderweg in Diepenthal an der Wietscher Mühle ist ab sofort gesperrt. Es drohen „erhebliche Gefahren durch Bergabbrüche“, meldet die Stadt. Unterdessen kommt Entwarnung zur Diepentalsperre: „Der Damm ist standfest, das Niveau des Wassers sinkt.“

Stadtarchiv Am Donnerstag fand auch ein erstes Gespräch mit Experten statt, die die Daten aus dem Stadtarchiv – so gut es geht – retten sollen. Ohne eine Schutzbekleidung kann niemand den Keller wegen der Schimmelbildung betreten. Warum werden diese Daten im Keller gelagert? Steffes: „Papier ist unglaublich schwer. Das muss in den Keller.“

Schulen Das Schulzentrum ist laut Bergmann „insgesamt stark betroffen“. Zwar ist das Gymnasium weitestgehend verschont geblieben, aber in die Turnhalle der Realschule aber ist Grundwasser in den Boden eingezogen. Und auch die Halle der Hauptschule ist „sanierungsbedürftig“. Ein Spezialunternehmen ist aktiviert. Es wird zunächst die nassen Böden herausnehmen. Die Schulen haben die höchste Priorität, betonte Steffes.

Brücken Jürgen Scholze vom Tiefbauamt ist sicher: Die Brücken in der Stadt sind keine Gefahr. Die Bogenbrücke muss gepflastert werden. Die gute Nachricht: Die wichtigen Querungen sind alle in ihren Lagen geblieben. Die Hauptstraßen sind ohne Schäden geblieben. Anders sieht es im Murbachtal und in Weltersbach aus. Dort sind die Experten noch gar nicht hingekommen. „Es wird eine wochenlange Arbeit sein, die Schäden zu prüfen“, betonte Scholze.

Sperrmüll Der angefallene Müll, der derzeit in der Balker Aue zwischengelagert ist, wird ab Freitag mit einer mobilen Anlage geschreddert, berichtete Bauhofchef Andreas Pöppel. Wegen der Brand- und Seuchengefahr wurde der Sperrmüll schnellstmöglich abtransportiert. Zunächst rechneten die Experten mit einer Menge von gut 4000 Kubikmetern; geworden sind es etwa 20.000 – ein Vielfaches der Jahresmenge.

Beim Abtransport halfen Landwirte tatkräftig mit. Die Bauern zeigten sich über die gesamte Katastrophe hinweg als große Hilfe. „Es ist Erntezeit, und die haben alles stehen und liegen gelassen, um hier zu helfen“, lobte Steffes. Ohnehin sei die Hilfe untereinander hervorzuheben.

Regen Dem angekündigten Niederschlag an diesem Wochenende blicken die Verantwortlichen in Leichlingen verhältnismäßig entspannt entgegen. Der Damm der Diepentalsperre und das Becken sind demnach sicher und aufnahmefähig. Der abgepumpte Teich Hasensprung bildet einen zwar nicht tiefen, aber flächenmäßig großen Puffer.