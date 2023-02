Umwelt- und Ressourcenschutz Naturschützer sammeln im Rathaus alte Handys

Im letzten Monat kursierte eine gigantische Zahl in den Medien: Der Digitalverband Bitkom hatte ermittelt, dass 2022 in deutschen Haushalten rund 210 Millionen Alt-Handys lagerten. Gold, Kupfer und Nickel darin würden rund zehn Jahre lang für die Produktion neuer Mobilttelefone reichen. Auch vor diesem Hintergrund ist eine Aktion des Naturschutzbundes Nabu interessant, die er aktuell im Rathausfoyer initiiert: Dort ist eine Sammelbox aufgestellt, in die die alten Geräte während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros entsorgt werden können. Der Nabu kümmert sich um die Wiederaufbereitung oder das Recycling.