Naturschützer in Leichlingen Nabu informiert über Fledermäuse

Leichlingen/Burscheid · Seit über 50 Millionen Jahren gibt es Fledermäuse in Deutschland – „die letzten 50 Jahre haben sie allerdings an den Rand der Ausrottung gebracht“, sagt der Naturschutzbund (Nabu) im Rheinisch-Bergischen Kreis, der seinen Sitz in Leichlingen hat.

19.10.2023, 13:43 Uhr

Zwergfledermäuse gehören zu den häufigsten Arten in Deutschland. Foto: dpa

Er lädt zu einem Vortrag mit dem Titel "Fledermäuse – Heimliche Jäger der Nacht" ein. Im Tri-Café (Bürgermeister-Schmidt-Straße 25, Burscheid) erfahren die Zuhörer, was jeder Einzelne für den Erhalt der Tiere tun könne, heißt es in der Ankündigung. „Weltweit gibt es mehr als 1.400 Fledertierarten. Zwerg- und Wasserfledermaus sind die häufigsten Vertreter der in Deutschland vorkommenden 25 heimischen Arten.“ Nahrungsmangel, zum Beispiel durch den Einsatz von Insektiziden oder durch den Verlust an landschaftlicher Vielfalt, Quartierverlust und -mangel seien die wichtigsten Ursachen für einen dramatischen Rückgang der Fledermauspopulationen in Deutschland. Der Eintritt zu dem Vortrag sei frei, Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos beim Nabu, E-Mail: info@nabu-rhein-berg.de

(sug)